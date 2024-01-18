الجيش الإسرائيلي يعلن عن تصفيته 60 مقاتلا في غزة اليوم الماضي (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة عملياته في قطاع غزة، وأن قواته "تمكنت من القضاء على 60 إرهابيا والعثور على مخازن أسلحة وقنابل يدوية وبنادق".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: "تتواصل العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الدفاع الإسرائيلية في قطاع غزة ضد الإرهابيين والبنية التحتية، وقتل حوالي 60 إرهابيا خلال اليوم الماضي"، معلنا أنه "تم تنفيذ غارة استهدفت منزل أحد الإرهابيين حيث تم العثور على عشر قنابل يدوية وبنادق AK-47 ومعدات عسكرية وأصول تكنولوجية وخرائط".

وأفاد بأنه "تم تنفيذ عدد من الغارات الجوية على إرهابيين كانوا يشكلون تهديدا لقوات الجيش، بما في ذلك ضد إرهابيين يعملون بالقرب من مدرسة"، مضيفا: "في شمال قطاع غزة، عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على إرهابيين يقومون بتفجير سيارة ويدخلون مجمعا معروفا للجهاد الإسلامي".

المصدر: RT