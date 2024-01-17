ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 24448 قتيلا وأكثر من 61 ألف مصاب

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، "ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية إلى 24448 قتيلا و61504 مصابين منذ 7 أكتوبر 2023".

وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها على "فيسبوك" إن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 16 مجزرة بحق عائلات في القطاع راح ضحيتها 163 شخصا و350 مصابا خلال 24 ساعة".

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر: RT