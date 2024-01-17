30 طنا من المساعدات الإنسانية الروسية لسكان قطاع غزة (فيديو)

أقلعت طائرة مساعدات روسية تابعة لوزارة الطوارئ تحمل 30 طنا من المساعدات الإنسانية الروسية لصالح السكان في قطاع غزة، بعد أن تم جمعها في جمهورية باشكورستان الروسية.

وستصل الطائرة إيل-76 إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية، وتشمل حمولتها ملابس وبطانيات ومنتجات للنظافة الشخصية ومواد غذائية.

يشار إلى أنه سيتم تسليم المساعدات الإنسانية الروسية في مصر لمندوبي جمعية الهلال الأحمر المصري، الذين سيقومون بدورهم بنقلها إلى قطاع غزة.

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وفي المجمل، منذ بداية تنفيذ المهمة الإنسانية لصالح غزة، تم تنفيذ 18 رحلة جوية تابعة لوزارة الطوارئ الروسية وتسليم حوالي 420 طنا من المواد الغذائية والأدوية والملابس وغيرها من المواد الأساسية.

هذا وتستمر الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ في قطاع غزة لليوم الثالث بعد المئة، في ظل وضع إنساني كارثي، تتزايد المخاوف من تدحرج شرارة الحرب في الإقليم.

وتزامنا مع مرور 100 يوم على الحرب في غزة قبل أيام، أكد المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني أن الموت والدمار والتهجير والجوع والفقدان والحزن الهائل في الـ 100 يوم الماضية "يلطخ إنسانيتنا المشتركة"، في إشارة للحرب على قطاع غزة.

المصدر: RT