لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /17.01.2024/ وتداعياتها في المنطقة والعالم
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بينما تستمر الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ في قطاع غزة لليوم الثالث بعد المئة، في ظل وضع إنساني كارثي، تتزايد المخاوف من تدحرج شرارة الحرب في الإقليم.
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يتبع..