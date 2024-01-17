لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /17.01.2024/ وتداعياتها في المنطقة والعالم

بينما تستمر الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ في قطاع غزة لليوم الثالث بعد المئة، في ظل وضع إنساني كارثي، تتزايد المخاوف من تدحرج شرارة الحرب في الإقليم.

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يتبع..