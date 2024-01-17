وزير الدفاع المصري يجدد التأكيد على موقف بلاده بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين

أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي الموقف المصري الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية، والرفض التام لمحاولات التهجير للشعب الفلسطيني.

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وقال وزير الدفاع المصري خلال لقائه بسيغريد كاغ، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة إعمار غزة، والوفد المرافق لها الذي يزور مصر حاليا أن الموقف المصري الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية، والرفض التام لمحاولات التهجير للشعب الفلسطيني، والحرص على التنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية الإقليمية والدولية، للوصول إلى التهدئة، والتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة بقطاع غزة، وسبل تنسيق الجهود لمواصلة تدفق المساعدات الإنسانية، ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لسكان القطاع الذي يعاني من نقص شديد في الاحتياجات الإنسانية، نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

فيما أشادت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة إعمار غزة بالجهود المصرية لتوفير وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، معربة عن تطلعها أن تسفر الجهود الدولية القائمة عن وقف إطلاق النار داخل القطاع.

المصدر: RT