شركة أمن بحري: ثلاثة قوارب وطائرة بدون طيار تقترب من سفينة قرب اليمن

قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن ثلاثة قوارب وطائرة بدون طيار اقتربت من سفينة حاويات ترفع العلم المالطي بالقرب من اليمن.

وأفادت الشركة في مذكرة بأن "ثلاثة قوارب وطائرة بدون طيار بدون طيار اقتربت من سفينة حاويات ترفع العلم المالطي على بعد 10 أميال جنوب غرب مدينة ذو باب بمحافظة تعز اليمنية".

وأشارت إلى أنه لا توجد أنباء عن وقوع أضرار أو ضحايا.

ومنذ نوفمبر، كثف الحوثيون الذين يسيطرون على أنحاء واسعة من اليمن هجماتهم ضد الملاحة البحرية، مستهدفين سفنا مرتبطة بإسرائيل في مسعى لدعم الفلسطينيين.

ودفعت هجمات الحوثيين على الملاحة البحرية بالولايات المتحدة في ديسمبر إلى تشكيل تحالف بحري دولي، وشنت القوات الأمريكية والبريطانية فجر الجمعة عشرات الغارات على مواقع عسكرية عدة تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة. وأعلن الحوثيون أن الضربات أدت إلى مقتل 5 من عناصرهم.

وردا على هذه الضربات أعلن الحوثيون أن المصالح الأمريكية والبريطانية باتت "أهدافا مشروعة" وواصلوا شن هجمات على سفن في البحر الأحمر.

المصدر: RT + "رويترز"