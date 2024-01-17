القوات الإسرائيلية تعتقل 84 فلسطينيا من الضفة بينهم 40 عاملا من قطاع غزة

اعتقلت القوات الإسرائيلية، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، 84 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم 40 عاملا من قطاع غزة.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أنه تم اعتقال 11 مواطنا من رام الله، من قلقيلية وتم اعتقال 6 مواطنين إضافة إلى 40 عاملا من قطاع غزة، 10 من الخليل، شاب واحد من القدس، من طولكرم، اعتقلت القوات 3 مواطنين بينهم أسيران محرران، 4 من بيت لحم، و3 من أريحا.

هذا واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة بيت أمر شمال الخليل، وفتشت عددا من المنازل، واقتحمت مخبزا، واستولت على مركبة، وحطمت نصبا تذكاريا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مصنوعا من أحجار الفسيفساء الملونة منذ العام 2006.

وكانت قوات كبيرة من آليات الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافتان عسكريتان، قد اقتحمت فجرا مدينة طولكرم من محاورها الغربية والشمالية والجنوبية، وحاصرت القوات مخيم طولكرم من مداخله كافة عبر نشر آلياتها في الشوارع والأحياء المؤدية إليه، ونشرت قناصتها في البنايات العالية على مدخل المخيم والمحاذية والمحيطة به.

وشرعت الجرافات بتجريف مدخل المخيم الشمالي، وتخريب البنية التحتية وممتلكات المواطنين من مركبات وجدران، ومداخل عدد من المنازل والمحلات التجارية، ونشرت المشاة في أزقتها.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الجيش الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، في الوقت الذي حلقت فيه طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض، فيما سمعت أصوات انفجارات بين الفينة والأخرى.

المصدر: "وفا"