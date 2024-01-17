الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية إنزال جوي في قلب مدينة خان يونس (فيديو)

أظهرت لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إنزالا جويا في جنوب قطاع غزة، إذ تم إسقاط حوالي 16 طنا من أنواع الذخيرة والإمدادات بالمظلات في قلب مدينة خان يونس.

وذكر الجيش الإسرائيلي: "على مدار الأيام الأخيرة تم إنجاز عملية تزويد لوجيستي مشتركة لهيئة التكنولوجيا والشؤون اللوجستية ووحدة الإمداد بالنقل الجوي بواسطة طائرة نقل لسلاح الجو".

وأضاف: "شملت العملية إنزال حوالي 16 طنا من أنواع الذخيرة، والوقود، والمياه والمنتجات الغذائية بالمظلات لصالح قوات الفرقة 98 التي تخوض القتال في خان يونس. منذ بداية الحرب، تم إنجاز خمس عمليات تزويد جوي، والتي تم خلالها إدخال حوالي 60 طنا من الإمدادات لصالح القوات المشاركة في المناورة البرية".

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هذا وأفاد مراسلنا اليوم الأربعاء، بمقتل أكثر من 20 فلسطينيا بغارات إسرائيلية استهدفت غرب خان يونس ووسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الثالث بعد المئة، تستمر الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ في ظل وضع إنساني كارثي، مع تزايد المخاوف من تدحرج شرارة الحرب في الإقليم.

المصدر: RT