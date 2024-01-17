مراسلنا: مقتل أكثر من 20 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على خان يونس ورفح

أفاد مراسلنا اليوم الأربعاء، بمقتل أكثر من 20 فلسطينيا بغارات إسرائيلية استهدفت غرب خان يونس ووسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

إقرأ المزيد

وقال المراسل إن عدد القتلى إثر الغارات الإسرائيلية على منازل غرب خان يونس ارتفع إلى 13، فيما أطلق الطيران المروحي الحربي الإسرائيلي النار غرب خان يونس وسط قصف مدفعي عنيف في الأحياء القريبة من مجمع ناصر الطبي.

إلى ذلك، قتل 8 فلسطينيين بينهم طفلتان وأصيب العشرات في غارة استهدفت منزلا وسط رفح جنوب قطاع غزة.

يأتي ذلك، بينما دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الثالث بعد المئة، حيث تستمر الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة، في ظل وضع إنساني كارثي.

المصدر: RT