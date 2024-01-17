احتجاجات على طرد هيئة الإذاعة الأسترالية صحفية بسبب مواقفها الداعمة لفلسطين

هدد صحافيو هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي" في سيدني بالتوقف عن العمل ما لم تعالج الإدارة المخاوف التي أعقبت فصل المذيعة أنطوانيت لطوف.

وقررت "إيه بي سي" في ديسمبر الماضي، فصل المذيعة أنطوانيت لطوف، على خلفية نشرها تدوينات داعمة لفلسطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" عن متحدث باسم "إيه بي سي" حينها، قوله إن أنطوانيت لطوف تعمل مع الإذاعة بموجب "عقد قصير الأجل". واللافت في فصل المذيعة أنطوانيت لطوف أنه جاء بعد منشوراتها الداعمة لفلسطين.

وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على رسائل "واتساب" مسربة، تكشف عن حملة شنتها مجموعات مؤيدة لإسرائيل استهدفت المدير الإداري لـ"إيه بي سي" ديفيد أندرسون ورئيسة الشبكة إيتا باتروز، بسبب تعيين أنطوانيت لطيف.

Lebanese Australian journalist Antoinette Lattouf was fired after sharing a post from Human Rights Watch on Instagram that stated that “the Israeli government is using the starvation of civilians as a weapon of war in Gaza.”



The broadcaster is accusing ABC of racism and… pic.twitter.com/czdh5qp5a6 — MintPress News (@MintPressNews) January 16, 2024

وطالب نحو 80 موظفا في "إيه بي سي" بعقد اجتماع مع أندرسون الذي يقضي إجازة حاليا. وأكد تحالف وسائل الإعلام والترفيه والفنون أن الموظفين هددوا بالتوقف عن العمل إذا لم تعالج مخاوفهم بشأن فصل لطوف.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قدمت فيه "إيه بي سي" دفاعها إلى لجنة العمل العادل ردا على رفع لطوف دعوى فصل تعسفي ضدها في ديسمبر. وورد في الدعوى أن لطوف قد أقيلت بسبب مشاركتها على "إنستغرام" منشورا حول تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، يحذر من أن السلطات الإسرائيلية تستخدم المجاعة كسلاح حرب ضد الفلسطينيين في غزة، رغم أن "إيه بي سي" نفسها نشرت مقالا يشرح ما أوردته "هيومن رايتس ووتش".

Disturbing that ABC has confirmed journalist Antoinette Lattouf @antoinette_news was terminated for re-posting of @hrw material deeming it ‘controversial’. https://t.co/BDqsZVLtlp — Elaine Pearson (@PearsonElaine) January 16, 2024

ووفقا لـ"سيدني مورنينغ هيرالد"، أشارت لطوف، في الدعوى، إلى أن أسباب الفصل تشمل التعبير عن رأي سياسي يتعلق بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، كما قالت إن "عرقها أيضا عامل مساهم، كونها لبنانية وعربية وآسيوية مع تراث شرق أوسطي، فضلا عن كونها سليلة مهاجرين أجانب".

إقرأ المزيد

وتطالب لطوف باعتذار علني واضح وتعويضات مالية وعرض منصب متناسب. ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تستمر لفترة طويلة.

المصدر: RT + صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد"