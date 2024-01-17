الجيش الإسرائيلي يعلن تدميره منصات إطلاق صواريخ كانت تستخدم لاستهداف مستوطنة نتيفوت (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تدمير منصات إطلاق قذائف صاروخية بعد أن عثر عليها اللواء 646 الإسرائيلي وقال إنها كانت تستخدم لاستهداف مستوطنة نتيفوت.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "على مدار الأسابيع الأخيرة عملت قوات اللواء 646 بجوار منطقة البريج في قطاع غزة، وخلال نشاط القوات تم رصد إطلاق رشقة من حوالي 25 قذيفة صاروخية باتجاه مدينة نتيفوت حيث بادرت القوات إلى مطاردة المخربين المشتبه بإقدامهم على إطلاق القذائف الصاروخية، واعتقلت سبعة مخربين مسلحين، بالإضافة إلى ذلك، خلال النشاط، تم القضاء على عدد من المخربين الآخرين".

وأضاف البيان: "وبعد انتهاء عملية المطاردة تم العثور على مجمع الإطلاق، الذي احتوى على 3 منصات ذات 10 فوهات، حيث كان بعضها محشوا وجاهزا للإطلاق، وتم تدمير المجمع والمنصات في عملية هندسية".

ونشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو يوثق فيها عملية العثور على المنصات وتدميرها.

هذا، وتجاوزت الحرب في غزة يومها الـ104 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 24448 قتيلا و61504 مصابين منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 529 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر:RT