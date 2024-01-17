غوتيريش: دول متوسطة تتمتع اليوم بنفوذ أكبر من الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن دولا متوسطة مثل إسرائيل وإيران وتركيا تتمتع اليوم في بعض الأزمات بنفوذ أكبر من أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين.

وأضاف غوتيريش في حديث له على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: "هناك شيء مثير للاهتمام للغاية. الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي اليوم لديهم تأثير أقل بكثير... اليوم توجد دول متوسطة لها تأثير أكبر من الدول الكبرى على ما يحدث في العالم".

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وتابع غوتيريش القول: "لقد أثبتت دول مثل إسرائيل وإيران وتركيا أنها أكثر تأثيرا في الأزمات التي تعاملت معها في الماضي القريب من الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي الذين ناضلوا لأسابيع لتمرير نص يتفقون فيه على شيء ما".

وأعرب الأمين العام عن اعتقاده، بأن تأثير الدول الخمس في النهاية على الواقع يبقى "على الأرض"، أقل بكثير من تأثير الدول المتوسطة.

المصدر: نوفوستي