بلينكن: لن يكون هناك أي تكامل إقليمي بالمنطقة دون الاعتراف بدولة فلسطينية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه لن يكون هناك أي تكامل إقليمي بالمنطقة دون الاعتراف بدولة فلسطينية ويجب تطوير سلطة فلسطينية قادرة على الاعتناء بشعبها.

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وقال في جلسة حوارية في منتدى دافوس الاقتصادي، إن أي سلطة فلسطينية لا تجد دعما من إسرائيل لن تستطيع تقديم ما يتطلبه الأمر للشراكة بين الطرفين، وأضاف "هناك مأساة إنسانية في إسرائيل وفلسطين على حد السواء ويجب وضع حد لها".

وأعرب بلينكن عن اعتقاده أن "التحدي الآن هو مدى استعداد المجتمع الإسرائيلي للتعاون لتحقيق رؤية جديدة مع المنطقة وشعوبها"، مشيرا إلى أن "هناك دولا عربية وإسلامية تبدي استعدادها للتطبيع مع إسرائيل للمرة الأولى والاعتراف بها".

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أنه يجب ضمان عيش الإسرائيليين بسلام ولا يمكن تكرار ما حدث في 7 أكتوبر.

وفي الشأن الإيراني، قال بلينكن إن "إيران معزولة مع شركائها في المنطقة، معتبرا أن إنهاء الاتفاق النووي الإيراني كان خطأ كبيرا ونحن الآن في وضع لم نكن نرغب فيه بهذا الشأن".

المصدر: وكالات