الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة بنى تحتية ومبان عسكرية تابعة لحزب الله في حولا (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه هاجم منذ صباح هذا اليوم، بنى تحتية ومباني عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة حولا جنوب لبنان.

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وأفادت مراسلتنا، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 5 غارات جوية استهدفت منازل في بلدة حولا جنوب لبنان.

وأظهرت مقاطع مصورة المنازل التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية.

في غضون ذلك، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مرتفعات كفرشوبا وبلدات كفركلا والطيبة ومركبا ووادي السلوقي في القطاع الشرقي، وعيتا الشعب في القطاع الأوسط وأطراف الناقورة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي سهل الخيام وسهل مرجعيون بالقطاع الشرقي.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم منذ صباح اليوم الأربعاء، أهدافا عدة على الأراضي اللبنانية.

ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، إلى أن "طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو هاجمت قبل قليل بنى تحتية ومباني عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة حولا اللبنانية".

فيما "أطلقت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي نيرانها لإزالة تهديد تم رصده في منطقة عيتا الشعب، بالإضافة إلى ذلك، أطلقت قوات المدفعيات النار لإزالة التهديد في منطقة الظهيرة".

واضاف أدرعي أن "مقاتلي الجيش الإسرائيلي هاجموا مبنى عسكريا في منطقة مروحين عقب رصد خلية".

كما "تم رصد إطلاق صاروخ مضاد للدروع من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة غلاديولا، فهاجمت قوات جيش الدفاع مصادر النيران".

بدوره، نعى حزب الله رشيد محمد شغليل "ذو الفقار" أحد عناصره "على طريق القدس"، الذي قضى في الأحداث الأخيرة جنوب لبنان بأزمة قلبية أثناء وجوده على الحدود، وفق ما ذكرت مراسلتنا.

وفي هذا السياق، قال موقع "واينت" إن عدد قتلى حزب الله منذ بداية الحرب وصل إلى 162.

المصدر: RT