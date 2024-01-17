مجلس الشيوخ يرفض قرارا بمراقبة استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية

منع مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قرار كان سيوعز لوزارة خارجية الولايات المتحدة بمراقبة ما إذا كان استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية يتوافق مع المعايير الإنسانية.

ومنع مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية 72 صوتا مقابل 11، لجنته الدولية من مواصلة العمل على الوثيقة.

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وحصل ذلك رغم تشديد صاحب المبادرة، السيناتور بيرني ساندرز، على أنها لن تؤثر على المساعدات المقدمة لإسرائيل.

وأضاف هذا الديموقراطي، الذي ينتقد إسرائيل بسبب وحشية عمليتها العسكرية في قطاع غزة: "إنها تتطلب ببساطة أن تقدم وزارة الخارجية الأمريكية تقاريرها حول كيفية استخدام مساعداتنا. وآمل أنه لا يوجد أي شيء معيب أو خاطئ في السؤال عن كيفية استخدام الأسلحة الأمريكية".

وتقدم الإدارة الأميركية الدعم العسكري والدبلوماسي للحملة الإسرائيلية، لكنها تتحدث عن ضرورة تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين وتنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط.

المصدر: نوفوستي