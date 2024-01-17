رئيس وزراء ماليزيا يرسل بطاقة بريدية لطلب قبول فلسطين بالأمم المتحدة

أرسل رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بطاقة بريدية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يطالبه فيها بقبول عضوية فلسطين في الهيئة.

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جاء ذلك وفق ما نشرته وكالة "نوفوستي"، حيث دعا رئيس الوزراء الماليزي مواطنيه إلى فعل الشيء نفسه.

وتستمر الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ في قطاع غزة لليوم الثالث بعد المئة، في ظل وضع إنساني كارثي، بينما تتزايد المخاوف من تدحرج شرارة الحرب في الإقليم.

وتزامنا مع مرور 100 يوم على الحرب في غزة قبل أيام، أكد المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني أن الموت والدمار والتهجير والجوع والفقدان والحزن الهائل في الـ 100 يوم الماضية "يلطخ إنسانيتنا المشتركة"، في إشارة للحرب على قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي