كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" شرق مخيم البريج (فيديو)

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الأربعاء، عن استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" شرق مخيم البريج بقذيفة "الياسين 105".

ونشرت "كتائب القسام" مشاهد لاستهداف الدبابة، وذكرت في بيان: "استهداف دبابة صهيونية من نوع ميركافا شرق مخيم البريج بقذيفة الياسين 105".

هذا وأكدت "كتائب القسام"، الاستيلاء على طائرتين إسرائيليتين من نوع "سكاي لارك" بمدينة غزة، واستهداف ثكنة "ليمان" العسكرية الإسرائيلية في الجليل الغربي عند الحدود الجنوبية للبنان برشقة صاروخية.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باشتداد المعارك جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية دمرت مقبرة في أحد أحياء خان يونس وسرقت منها الجثامين.

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ومع دخول الحرب على غزة يومها الثالث بعد المئة، تستمر الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ في ظل وضع إنساني كارثي، مع تزايد المخاوف من تدحرج شرارة الحرب في الإقليم.

المصدر: RT