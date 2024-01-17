كتائب القسام تنشر مشاهد لمسيّرتين إسرائيليتين من نوع "سكاي لارك" سيطرت عليهما في غزة (فيديو)

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الأربعاء، مشاهد من الاستيلاء على طائرتين إسرائيليتين من نوع "سكاي لارك" بمدينة غزة.

وأوضحت "كتائب القسام" أنه "تم الاستيلاء على الطائرتين الإسرائيليتين من نوع سكاي لارك بمدينة غزة".

وأعلنت "كتائب القسام" اليوم الأربعاء، استهداف ثكنة "ليمان" العسكرية الإسرائيلية في الجليل الغربي عند الحدود الجنوبية للبنان برشقة صاروخية. فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باشتداد المعارك جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية دمرت مقبرة في أحد أحياء خان يونس وسرقت منها الجثامين.

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ومع دخول الحرب على غزة يومها الثالث بعد المئة، تستمر الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ في ظل وضع إنساني كارثي، مع تزايد المخاوف من تدحرج شرارة الحرب في الإقليم.

المصدر: RT