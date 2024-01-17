الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين إسرائيليين آخرين لترتفع الحصيلة إلى 4 قتلى اليوم

أعلن الجيش الاسرائيلي مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين من بينهم ضابط بجروح خطيرة، لترتفع الحصيلة إلى 4 قتلى اليوم.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الجنديين القتيلين أحدهما قتل في جنوب قطاع غزة والثاني ضابط قتل في حادث سير لآليات عسكرية في مركز إسرائيل.

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وكشف الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء، عن مقتل ضابط بصفوفه وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة.

كما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، "ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية إلى 24448 قتيلا و61504 مصابين منذ 7 أكتوبر 2023".

وتجاوزت الحرب في غزة يومها الـ104 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في الإقليم.

المصدر: RT