وزير الخارجية الأمريكي: معاناة الأبرياء في غزة "تحطم قلبي"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن معاناة الأبرياء في قطاع غزة تحطم قلبه. وأشار إلى أن ما يعيشه القطاع كل يوم أمر مؤلم.

وقال بلينكن، اليوم الأربعاء أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا إن ما "نشهده كل يوم في غزة أمر مؤلم".

وأضاف: "المعاناة التي نشهدها للرجال والنساء والأطفال الأبرياء تحطم قلبي"

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ووفقا له فإن بلاده بحثت كيف يمكن أن تكون أكثر فعالية في الحصول على المزيد من المساعدات الإنسانية للناس، وتوفير حماية أفضل لهم، وتقليل الخسائر المدنية.

وردا على سؤال عما إذا كانت "حياة اليهود أكثر أهمية من حياة الفلسطينيين"، قال بلينكن: "لا.. نقطة آخر السطر".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد أكد في أكتوبر الماضي أنه أمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة، قائلا: "نحن نحارب حيوانات بشرية".

وأعلنت وكالة التعاون الدفاعي والأمني الأمريكية نهاية الشهر الفائت أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة بيع قذائف مدفعية من نوع "إم 107" من عيار 155 ملم بقيمة 147.5 مليون دولار لإسرائيل.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي قد وجه مذكرة إلى الكونغرس، أكد فيها أن توريد هذه الذخائر لإسرائيل أمر "ضروري" ويتوافق مع "المصالح الأمنية" للولايات المتحدة.

كما وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من الشهر الفائت أيضا على بيع طارئ لحوالي 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل من خلال الالتفاف على الكونغرس.

وتقدم الإدارة الأمريكية الدعم العسكري والدبلوماسي للحملة الإسرائيلية، لكنها تتحدث عن ضرورة تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين وتنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط.

المصدر: سي إن إن+RT