"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف مواقع إسرائيلية وتحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف عدد من المواقع والتجمعات العسكرية الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وجاء في بيان نشره الحزب: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة"...

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-"استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‎ ‌‏02:50 من بعد ‎ظهر يوم‎ ‎الأربعاء 17-01-2024، انتشاراً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ بركان وأصيب إصابة مباشرة".

-"استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‎ ‌‏03:00 من بعد ‎ظهر يوم‎ ‎الأربعاء 17-01-2024، تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تل شعر بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه اصابات مباشرة". ‏

-"استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‎ ‌‏03:15 من بعد ‌‎ظهر يوم‎ ‎الأربعاء 17-01-2024، ‏تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع العباد بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه اصابات ‏مباشرة".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ إطلاق "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

المصدر:RT

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