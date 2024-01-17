موسكو: تحرير الرهائن من غزة إحدى أولوياتنا

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن تحرير الرهائن من قطاع غزة يعتبر إحدى الأولويات بالنسبة لروسيا.

وقال بوغدانوف خلال لقاء مع أهالي المواطن الروسي ألكسندر لوبانوف المحتجز في قطاع غزة، يوم الأربعاء، إن "هذه القضية الإنسانية المهمة تعتبر إحدى أولوياتنا أثناء اتصالاتنا بالجناح السياسي لحركة "حماس" وكذلك قيادات عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط".

وجاء ذلك في بيان للخارجية الروسية، نشر على موقعها، في أعقاب لقاء نائب الوزير بأهالي المواطن الروسي.

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وأشير في البيان إلى أن السلطات الروسية أطلعت عائلة لوبانوف على "الجهود الحثيثة التي يبذلها الدبلوماسيون الروس من أجل تحريره".

وأضافت الخارجية أن العمل المتواصل لتحرير المواطنين المحتجزين في القطاع "قد أثمر عن النتائج المرجوة وسيستمر".

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت أن هناك عددا من المواطنين الروس بين الرهائن الذين احتجزتهم حركة "حماس" بعد هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي. وقد أطلقت الحركة سراح بعضهم خارج إطار صفقة تبادل المحتجزين مع إسرائيل، تقديرا لموقف روسيا من النزاع في المنطقة.

المصدر: RT