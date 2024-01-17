الخزانة الأمريكية تسمح بعدة معاملات إنسانية مع الحوثيين بعد إعادة إدراجهم على قائمة الإرهاب

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستسمح بإجراء بعض العمليات، مع حركة أنصار الله اليمنية مثل العمليات ذات البعد الإنساني، وهذا بعد إدراج الحركة الوشيك ضمن قائمة الارهاب.

ونشرت يوم الأربعاء خمسة تراخيص على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية تسمح بعدد من العمليات ذات الصلة.

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ورفع الرئيس الأمريكي جو بايدن الحوثيين من قائمة الإرهابيين الدوليين عام 2021، حيث أدرجهم سلفه دونالد ترامب.

بموازاة ذلك، أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة أعادت إدراج جماعة "أنصار الله" اليمنية، التي يعرف أعضاؤها باسم الحوثيين، على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال إنه "على الرغم من التحذيرات العديدة والجهود الدبلوماسية، فإن هجمات الحوثيين لم تتوقف".

وأضاف: "ردا على هذه الهجمات المستمرة والمتصاعدة.. تصنف الولايات المتحدة "أنصار الله"، المعروفة أكثر باسم الحوثيين، كمنظمة إرهابية".

وتأمل الولايات المتحدة، من خلال تصرفاتها، في "الضغط على الحوثيين"، سعيا لتحقيق هدف "وقف التصعيد وتغيير سلوكهم نحو الأفضل".

وأضافت: "العمل بالتصنيف لن يبدأ قبل 30 يوما وإذا أوقف الحوثيون هجماتهم، فقد نفكر في شطبهم من القائمة".

يذكر أن حركة "أنصار الله" (الحوثيون) شنت هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر اعتبرتها مرتبطة بإسرائيل، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

المصدر: ريا نوفوستي