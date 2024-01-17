نتنياهو خلال زيارة قاعدة "نيفاتيم" الجوية: الحرب مستمرة برا وجوا وبحرا حتى تحقق كل أهدافها (فيديو)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة قاعدة "نيفاتيم" الجوية جنوبي إسرائيل يوم الأربعاء، أن الحرب مستمرة حتى تحقق كل أهدافها.

وقال نتنياهو: "الحرب ستستمر حتى النهاية تحرير الرهائن، والقضاء على حماس وضمان ألا تشكل غزة تهديدا في المستقبل على أمن إسرائيل".

وأضاف رئيس الوزراء: "لا تخطئوا التقدير سنواصل القتال برا وجوا وبحرا حتى النصر التام".

Prime Minister Benjamin Netanyahu visited the Nevatim Air Base in southern Israel.



Prime Minister Netanyahu, at the 116th Squadron, "Lions of the South", which flies the F-35I "Adir":



"The war is continuing and it will continue until the end, until we achieve all of its goals." pic.twitter.com/sj1m7VYaVy — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 17, 2024

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرح بأن الحرب على حركة حماس في قطاع غزة قد تستمر حتى عام 2025.

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وذكرت وسائل إعلام عبرية أن تصريحات نتنياهو جاءت خلال اجتماع أعضاء مجلس الوزراء الحربي مع رؤساء المجالس المحلية الذي عقد في مقر القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي في بئر السبع.

ووفقا لتقرير "القناة 12"، كشف نتنياهو عن التقييم في سياق مناقشة ورد فيها أنه وافق أيضا على مراجعة إطار وزارة الدفاع الحالي الذي يوفر المساعدة المالية للإسرائيليين المستعدين للعودة إلى المناطق التي تم إجلاؤهم منها على بعد 4 / 7 كيلومترات من حدود غزة.

هذا، وتجاوزت الحرب في غزة يومها الـ104 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 24448 قتيلا و61504 مصابين منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 529 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: RT