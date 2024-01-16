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ماكرون يحذر إسرائيل على أمنها من خطر على المدى الطويل مع استمرار حرب غزة

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ماكرون يحذر إسرائيل على أمنها من خطر على المدى الطويل مع استمرار حرب غزة
AP
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن استمرار إسرائيل في شن عمليات عسكرية دقيقة بما يكفي في قطاع غزة يطرح خطرا على أمنها على المدى الطويل.

وقال ماكرون "أقول ذلك لأنه يصب أمنيا في مصلحة إسرائيل على المدى الطويل بينما الاستمرار في شن عمليات كما تشن الآن يشكل مخاطرة على المدى الطويل نظرا لما يخلفه في المنطقة برمتها على أمن إسرائيل نفسها".

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وأضاف "سنواصل المبادرات الدبلوماسية والقرارات والمناقشات للدعوة إلى وقف لإطلاق النار وسأستمر في التواصل الثنائي في محاولة للتوصل إليه بشكل ملموس".

وجدد إيمانويل ماكرون دعوته إلى وقف إطلاق النار في القطاع.

وتزامن تحذير ماكرون مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أكد من خلالها أن الحرب على حركة حماس في قطاع غزة قد تستمر حتى عام 2025.

هذا وتجاوزت الحرب في غزة يومها الـ100 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 24285 قتيلا و61154 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 525 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: RT + أف ب

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