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مشاهد تظهر نسف الجيش الإسرائيلي أحياء سكنية في مدينة خان يونس (فيديو)

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مشاهد تظهر نسف الجيش الإسرائيلي أحياء سكنية في مدينة خان يونس (فيديو)
Legion-Media
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أفاد مراسلنا يوم الثلاثاء بأن الجيش الإسرائيلي قام بعمليات نسف للمنازل والمربعات السكنية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد تفخيخها.

 

ونسفت قوات الجيش الإسرائيلي عشرات المنازل والمربعات السكنية في مدينة خان يونس، بعد تفخيخها، إذ شوهدت ألسنة الدخان تتصاعد بعد سماع دوي انفجارات كبيرة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي تصعيد هجماته على كافة أنحاء قطاع غزة، فيما ذكر أن وحداته الخاصة قصفت عددا من الأهداف، وداهمت مكاتب كبار قيادات حركة "حماس" في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، مقتل ضابط بصفوفه وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة.

هذا ونشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي" يوم أمس مقطع فيديو وثق عملية قنص جندي إسرائيلي وسط مدينة خان يونس.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الثاني بعد المئة، تستمر الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، في ظل وضع إنساني كارثي ومخاوف من تدحرج شرارة الحرب في الإقليم.

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المصدر: RT

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