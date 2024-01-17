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بلينكن: جميع دول الشرق الأوسط تقريبا تريد الوجود الأمريكي

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بلينكن: جميع دول الشرق الأوسط تقريبا تريد الوجود الأمريكي
Globallookpress IMAGOMichalis Karagiannis Eur
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (صورة أرشيفية)
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "الشرق الأوسط بأكمله تقريبا يريد وجود الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة".

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جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا، المقام في الفترة من 15-19 يناير الجاري، حيث تابع الوزير: "في مناطق مثل الشرق الأوسط، حيث توجد تحديات عميقة ومؤلمة، أسمع من كل دولة تقريبا أنهم يريدون من الولايات المتحدة أن تكون حاضرة في المنطقة، وأن تكون على الطاولة، وأن تلعب دورا مهما وقياديا".

المصدر: نوفوستي

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