الجيش الإسرائيلي يعلن إجراء مناورات عسكرية في سماء إيلات

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يجري مناورات عسكرية في سماء مدينة إيلات، الواقعة على ساحل خليج العقبة في البحر الأحمر.

وقال الجيش إنه ستكون هناك طائرات عسكرية في السماء من الصباح حتى المساء "كجزء من التفتيش المنتظم" الذي يجريه الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع مسؤولي الأمن المحليين.

ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول التدريبات.

وتأتي التدريبات في الوقت الذي حاول فيه الحوثيون إطلاق عدة صواريخ وطائرات مسيرة على المدينة الواقعة جنوب إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"