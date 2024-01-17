حاكم دبي يوجه بمنح 11.7 مليون دولار لإطعام مليون مستفيد في قطاع غزة

أعلنت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" منحة بـ 43 مليون درهم (11.7 مليون دولار)، لتوفير الدعم الغذائي المباشر لسكان قطاع غزة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وجاء هذا الإعلان بتوجيهات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، ليصل إجمالي الدعم المقدم من مؤسسة المبادرات إلى برنامج الأغذية العالمي لدعم المجتمعات الأقل حظا في العالم، إلى 230 مليون درهم (أكثر من 62.6 مليون دولار)، منذ بداية التعاون بين الطرفين عام 2021.

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وبموجب الاتفاقية، تقدم "مبادرات" المنحة للبرنامج العالمي، حتى يتمكن من إطعام أكثر من مليون مستفيد في قطاع غزة، كما أبرمت المؤسسة اتفاقية ثانية مع برنامج الأغذية العالمي من أجل تنفيذ مشاريع غذائية مستدامة في العالم، وإيصال المساعدات الغذائية إلى أوسع شريحة ممكنة من الفئات الأشد فقرا.

هذا واستعرض القائمون على توقيع الاتفاقية، جانبا من المبادرات الإنسانية التي نفذتها دولة الإمارات في قطاع غزة، لمساعدة الشعب الفلسطيني على مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها، بسبب الأحداث الجارية في القطاع، كما ناقش الطرفان سبل تعزيز نطاق شراكتهما، لزيادة عدد المستفيدين من الدعم الغذائي المباشر لسكان غزة.

يشار إلى أن إبرام الاتفاقية جاء على هامش مشاركة الجانبين في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية في الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري.

وأكد وفد المؤسسة الإماراتية، برئاسة محمد القرقاوي، استمرارها في تقديم الدعم الغذائي للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، لتمكينه من مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها من جراء الأحداث الأخيرة.

المصدر: الإمارات اليوم