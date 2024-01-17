قناة عبرية: نتنياهو عرقل مفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى بدون التنسيق مع كابينيت الحرب

ذكرت القناة "13" العبرية أن النخبة السياسية في إسرائيل قررت في الأيام الأخيرة الترويج لمبادئ مفاوضات جديدة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى صفقة رهائن، لكن رئيس الوزراء نتنياهو عرقلها.

وقالت القناة العبرية إنه كان من المتوقع أن يتم الدفع بالمفاوضات عبر وسيط، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أخّر ذلك وتشدد في المبادئ التي تم الاتفاق عليها في المفاوضات بدون التنسيق مع "كابينيت الحرب"(الوزير بيني غانتس، وعضو الكابينيت غادي آيزنكوت).

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وأشار التقرير إلى أن "كابينيت الحرب" علم بهذا الأمر لاحقا "حتى أن بعض الوزراء واجهوا نتنياهو بشأن هذه القضية وأعربوا عن غضبهم".

ونقلت القناة عن مسؤولين لم تسمّهم، أنهم "لا يزالون يعملون على خطة إسرائيلية" وأن التحرك في هذا الشأن لم يتوقف".

من جانبه، عقب مكتب نتنياهو على ذلك بالقول إن "المبدأ الذي طالبت به حماس والذي رفضه رئيس الحكومة نتنياهو بشكل قاطع، هو مطلب حماس بإنهاء الحرب".

نتنياهو يقصي غالانت وهليفي

وفي السياق ذاته، أفادت القناة "12" بأنه تم إقصاء وزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هليفي، من اتخاذ القرارات المتعلقة بإجراءات نقل الأدوية إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى أنهما لم يُبلغا بذلك إلا مساء الجمعة الماضي بعد الإعلان الرسمي من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

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وقال نتنياهو خلال اجتماعه مع رؤساء سلطات محلية في غلاف غزة الثلاثاء، إنه بحسب التقديرات للوضع الحالي فإن الحرب على غزة ستستمر في العام 2025 أيضا، وفق ما ذكرت القناة "12".

هذا، وتجاوزت الحرب في غزة يومها الـ104 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 24448 قتيلا و61504 مصابين منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 529 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: وسائل إعلام عبرية