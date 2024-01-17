إدارة بايدن تخطط لإعادة إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب "بشكل خاص"

قال مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" إنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس جو بايدن عن خطط لإعادة إدراج الحوثيين في اليمن على أنهم "إرهابيون عالميون محددون بشكل خاص".

وشن الجيش الأمريكي هجمات جوية على اليمن لاستهداف الصواريخ الباليستية المضادة للسفن في مناطق يسيطر عليها الحوثيون ردا على هجمات الجماعة التي عرقلت الشحن في البحر الأحمر.

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وهددت جماعة الحوثي بتوسيع هجماتها لتشمل السفن الأمريكية ردا على هجمات أمريكية وبريطانية على مواقعها في اليمن.

ووصف الرئيس الأمريكي جو يايدن الحوثيين الجمعة بأنهم جماعة "إرهابية" بعدما شنت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية هجمات في أنحاء اليمن، وتوعدت جماعة الحوثي بالانتقام.

يذكر أن حركة "أنصار الله" (الحوثيون) شنت هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر اعتبرتها مرتبطة بإسرائيل، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتقول الحركة إنها تتحرك تضامنا مع الفلسطينيين في الوقت الذي تستعر فيه الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وردا على ذلك نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة غارات على مواقع تابعة للحوثيين في مناطق مختلفة باليمن منذ فجر الجمعة 12 يناير، فيما أعلن الحوثيون أن "كل المصالح الأمريكية والبريطانية أصبحت أهدافا مشروعة، فيما قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع اليمن لكنها لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات.

المصدر: RT + "رويترز"