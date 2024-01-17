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وكالة "تسنيم" الإيرانية: أنباء عن مقتل كبير عملاء الموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان

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Gettyimages.ru
أضرار القصف الإيراني على أربيل
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أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بورود أنباء عن احتمال مقتل أجي أمين رئيس وكالة الإعلام السابق في إقليم كردستان العراق، وقالت إنه كبير عملاء الموساد الإسرائيلي.

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وقالت "تسنيم" إن "الحرس الثوري كان قد استهدف الليلة الماضية مقر الموساد في إقليم كردستان العراق وكذلك موقع بعض كبار العملاء للموساد، راد على العمليات الإرهابية الأخيرة التي نفذت في إيران أو ضد المصالح والقادة الإيرانيين".

وذكرت أن أجي أمين يعد أحد أهم عملاء الموساد في الإقليم، زاعمة أنه قام بإدارة بعض العمليات الإرهابية داخل إيران.

كما أفادت بأن اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده يعد أحدى العمليات التي كان أجي أمين له دور فيها.

وكالة

وفي المقابل نشر أجي أمين تدوينة على منصة "X" يوم 16 يناير دان من خلالها القصف الإيراني الذي استهدف أربيل.

وقال أجي أمين "إنه يدين بشدة الهجوم الجبان بعيدا عن كل القوانين والأخلاق السياسية والدولية والدينية لدولة مجاورة".

واضاف أنه "على الدول المجاورة ومسؤولي الحكومة العراقية الحالية أن يتعلموا درسا من التاريخ الفاشل للنظام السابق".

يذكر أنه ليل الاثنين 15 يناير أطلق الحرس الثوري الإيراني 11 صاروخا على مدينة أربيل، معلنا أنه استهدف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لإيران بعدد من الصواريخ الباليستية.

ووصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الضربة الإيرانية في أربيل بأنها "عمل عدواني واضح ضد العراق استهدف منطقة سكنية وضحاياها عائلة عراقية كردية، بينهم أطفال".

هذا وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، تقديم شكوى رسمية ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك على خلفية الهجوم الصاروخي.

المصدر: "تسنيم" + "X"

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