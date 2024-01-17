بالفيديو.. مقتل فلسطينيين بقصف مسيرة إسرائيلية استهدف سيارة شرق نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، بمقتل فلسطينيين بقصف مسيرة إسرائيلية استهدف سيارة قرب مخيم بلاطة شرق نابلس، فيما اندلعت اشتباكات في المنطقة.

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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن طائرة مسيرة قصفت مركبة قرب مفرق بردى بمحاذاة مخيم بلاطة، الأمر الذي أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها، دون معرفة أي تفاصيل عن مصابين أو قتلى، حيث منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان.

وشوهدت السيارة وقد اشتعلت فيها النيران وقد حاصرتها الجيبات العسكرية، بينما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على طواقم إسعاف الهلال الأحمر ومنعتها من الوصول للمركبة المشتعلة.

وأكدت المصادر أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بعد ذلك مخيمي بلاطة وعسكر وسط حملة مداهمة واسعة وتفتيش للمنازل.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه تمكن من الوصول إلى السيارة المستهدفة بالقصف، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، لافتا الى أنه تم انتشال جثمان أحد الشبان الذين يبدوا أنهم كانوا داخل المركبة، وذلك من تحت الركام الذي وضعته القوات بمكان المركبة المستهدفة التي تم الاستيلاء عليها.

وأشارت مصادر محلية إلى أن القوات الإسرائيلية احتجزت جثامين شبان آخرين إلى جانب المركبة قبل أن تنسحب من المنطقة.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت في وقت سابق مخيم بلاطة شرقي نابلس، مدعومة بالجرافات والآليات العسكرية، وداهمت عددا من المنازل، ودمرت شوارع، وسط مواجهات واطلاق مكثف للنار.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية