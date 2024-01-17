"جيش العدل" يتبني اغتيال ضابط كبير في الحرس الثوري الإيراني

تبنى "جيش العدل" عملية اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين علي جاودانفر، في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

وأعلن مقر القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في محافظة سيستان وبلوشستان، مقتل أحد ضباطه بعملية اغتيال مساء اليوم الأربعاء وهو في طريق خاش المؤدي إلى مدينة زاهدان.

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وقال مقر القدس في بيان إن "أحد كوادر الحرس في سيستان وبلوشستان، العميد حسين علي جاودانفر، تعرض قبل قليل إلى حادث إطلاق نار إرهابي عندما كانت عائدا من مهامه الإدارية في طريق خاش المؤدي إلى مدينة زاهدان، ما أسفر عن استشهاده".

وكان تنظيم "جيش العدل" الذي ينشط على الحدود بين إيران وباكستان، أعلن مسؤوليته عن هجمات وقعت في الفترة الأخيرة واستهدفت قوات الشرطة وحرس الحدود الإيراني.

المصدر: RT