إيران تستهدف مقرين مهمين لتنظيم "جيش العدل" في باكستان

قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الثلاثاء، إن إيران شنت هجوما صاروخيا على قواعد تنظيم جيش العدل في باكستان.

وأوضحت وكالة "تسنيم" للأنباء أنه "تم استهداف مقرين مهمين لزمرة جيش الظلم الإرهابية (جيش العدل) في الأراضي الباكستانية". مشيرة إلى أن "هذين المقرين تعرضا للقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة وتم تدميرهما".

وكان تنظيم "جيش العدل" الذي ينشط على الحدود بين إيران وباكستان، أعلن مسؤوليته عن هجمات وقعت في الفترة الأخيرة واستهدفت قوات الشرطة وحرس الحدود الإيراني.

وتقول جماعة "جيش العدل" إنها تقاتل إيران من أجل استقلال محافظة سيستان وبلوشستان، والمزيد من الحقوق للشعب البلوشي الذي يمثل المجموعة العرقية الرئيسية في المحافظة.

وشنت الجماعة عدة هجمات ضد قوات أمن إيرانية منذ تأسيسها.

وتقع محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران على الحدود بين باكستان وأفغانستان، وتعد ثاني أكبر المحافظات الإيرانية من حيث المساحة وعاصمتها زاهدان.

وتتكون المحافظة من 7 أقاليم بين سيستان شمالاً وبلوشستان جنوباً، وتعتبر عرقية البلوش أكبر جماعة تعيش هناك، وهي تطالب بالانفصال وتأسيس الدولة البلوشية.

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المصدر: RT + وكالة "تسنيم"