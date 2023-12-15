إيران.. مقتل 12 شرطيا في هجوم على مقر الشرطة جنوبي البلاد

قتل 12 شرطيا إيرانيا ليلة الجمعة في هجوم على مقر قيادة الشرطة في مدينة راسك التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وأفاد المساعد الأمني لمحافظ سيستان وبلوشستان في إيران، أن الهجوم على مقر الشرطة وقع منتصف ليلة أمس الخميس من قبل عناصر يتبعون لتنظيم "جيش الظلم الإرهابي".

وأكد المتحدث أن الأوضاع الآن تحت السيطرة.

ووفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية فقد تبنى تنظيم "جيش الظلم" الإرهابي الهجوم على مقر قوى الأمن الداخلي في مدينة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وأوضح نائب المحافظ، علي رضا مرحماتي، "خلال الهجوم الإرهابي على مقر الشرطة في مدينة راسك، قتل 11 شرطيا وأصيب آخرون بجروح".

وأضافت وسائل إعلام رسمية أن "عددا من أعضاء جماعة جيش العدل المتشددة قتلوا أيضا في اشتباكات تلت الهجوم في مدينة راسك".

المصدر: RT