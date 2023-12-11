قائد بحرية الجيش الإيراني: سنطرد الأساطيل الأجنبية من المنطقة قريبا

أكد قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن حاملة الطائرات التي دخلت المنطقة جاءت من أجل إشعال الفتن، مؤكدا أنه سيتم طردهم من المنطقة قريبا.

وفي كلمة ألقاها أمام "المؤتمر الوطني لتطوير سواحل مكران (سواحل بحر عمان)"، قال الأدميرال شهرام إيراني: "إن كثيرين قالوا إن حاملة الطائرات التي دخلت منطقتنا جاءت من أجل تغيير المعادلات، لكن يجب القول بأنهم جاؤوا من أجل إشعال الفتن وسد حاجاتهم، ونحن نقول بأننا سنطردهم من المنطقة قريبا".

وأكمل الأدميرال إيراني: "قبل شهرين من الآن، أراد الأمريكيون تفتيش صهريج وقود بحري لنا في المحيط الأطلسي، لكن التفتيش بحاجة إلى ترخيص من الأمم المتحدة، وعندما جاؤوا من ادارة التفتيش الأمريكية لتفتيش الصهريج البحري، لم نسمح لهم حتى بالاقتراب منا".

وشدد قائلا: "أمن الملاحة البحرية هو مستتب، لكن التواجد الدائمي في أعالي البحار يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لنا، ونحن سعينا خلال الرحلة التي قامت بها المجموعة 86 للقوات البحرية الإيرانية حول الكرة الأرضية إلى إنشاء تواجد دائمي لنا هناك إذا كنا رأينا جزيرة في مسار إبحارنا".

وبين الأدميرال إيراني أن "التفوق البحري سيتحقق قريبا وأن الدبلوماسية البحرية تظهر للعيان سريعا وسيطلع الجميع على ذلك".

وأكد الأدميرال إيراني "أهمية تطوير سواحل مكران (السواحل الإيرانية لبحر عمان) والتطوير السريع لميناء تشابهار الإيراني المطل على المحيط الهندي".

وأردف: "القوات البحرية الإيرانية قد وسعت انتشارها في سواحل مكران وبدأت ببناء منشآت هناك، كما تقوم الآن ببناء سفن إسناد تعمل في تلك المنطقة".

وأشار إلى أن "أول سفينة من هذا النوع أبحرت حول العالم، وسنزيح الستار عن النسخة الثانية قبل أيام عشرة الفجر القادمة (ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران)، وأن السفينة الثالثة سيزاح عنها الستار في بداية العام الإيراني المقبل (يبدأ في 29 مارس القادم)".

المصدر: "فارس"