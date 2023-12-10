مسيرات "كرار" مسلحة بصواريخ "مجيد" تدخل الخدمة في الجيش الإيراني (صور + فيديو)

تسلمت القوات الإيرانية مجموعة من مسيرات "كرار" الاعتراضية تم تزويدها بصواريخ "مجيد".

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأنه تم تسليم المسيرات لمناطق الدفاع الجوي خلال مراسم عسكرية أقيمت تحت رعاية القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي.

وخلال المراسم أعلن قائد قوات الدفاع الجوي العميد علي رضا صباحي فرد، بدء استخدام هذه الطائرات المسيرة الاعتراضية في مناطق الدفاع الجوي في مختلف أرجاء البلاد.

والطائرة الاعتراضية المسيرة "كرار" المزودة بصاروخ "مجيد" ضمن خطوة جديدة في إطار "مشروع رسول" بغية تمكينها من تنفيذ عمليات اعتراض وتدمير للأجسام الطائرة المعادية بتكلفة أقل بكثير من الطائرات المقاتلة المأهولة.

ويستطيع صاروخ "مجيد" للدفاع الجوي تعقب الأهداف بطريقتين حرارية وبصرية.

وكانت طائرة كرار المسيرة المسلحة بصاروخ "مجيد" قد شاركت في مناورات الطائرات المسيرة للجيش قبل فترة وأدت مهمتها بنجاح بتدمير الأهداف المطلوبة.

المصدر: تسنيم