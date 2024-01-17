"الدبابات الطائرة" التابعة للحوثيين تستعد للحرب مع أمريكا

تتوفر في حوزة حركة "أنصار الله" (الحوثيين) دبابات " تي-80 بي في" المزوّدة بمحرك توربيني، ينتج قوة 1100 حصان.

وتشارك الدبابات السوفيتية الصنع التي أطلق عليها اسم "الدبابات الطائرة" في مختلف التدريبات، بما فيها تلك التي تهدف إلى التدريب على التصدي للعملية البرية الأمريكية والبريطانية المحتملة ضد اليمن.

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وتم توريد دبابات "تي – 80" إلى اليمن بعد إصلاحها في بيلاروس. وعددها 66 دبابة سلمت للجيش اليمني عام 2011. ودخلت الدبابات الخدمة في اللواء الجمهوري الثالث للحرس الوطني. واستخدمت تلك الدبابات بنشاط في اليمن، ومن المعلوم أنها استطاعت تدمير دبابة "إم 60 آ 1" الأمريكية.

وهناك افتراضات أن كل تلك الدبابات خسرت في المعارك أو أخرجت من الخدمة لأسباب تقنية. لكن اتضح فيما بعد أن الحوثيين تمكنوا من إبقاء بعضها في حالة تقنية جاهزة.

جدير بالذكر أن حركة "أنصار الله" معروفة بقدرتها على تطوير مختلف النماذج من المعدات الحربية، بدءا من الصواريخ الباليستية وانتهاء بدرونات مصنوعة من غصون الأشجار.

وبالمناسبة فإن مختلف النماذج من دبابات "تي – 80" التوربينية "الطائرة" تستخدم بنجاح في العملية العسكرية الخاصة، ويتم تطويرها باستمرار سواء في الشركات التي تصنعها أو في معامل الصيانة. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد كشفت مؤخرا عن دبابة "تي-80 أو" التي حصلت على أجهزة الحماية الإضافية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا