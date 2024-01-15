دبابات T-80U الروسية المعدّلة تستعرض "رشاقتها" في ساحات المعارك

نشرت مواقع الإنترنت فيديوهات لدبابات T-80U الروسية المعدّلة التي ظهرت خلال العملية العسكرية الخاصة وهي تناور بسرعة ورشاقة.

وأشارت صحيفة "روسيسكايا" غازيتا إلى أن دبابات T-80U المجهزة بمحركات توربينية غازية بعزم 1250 حصانا تتميز بسرعتها، ويمكنها الحركة بسرعة تصل إلى 80 كلم/سا، وحاليا تشارك بعض نماذج هذه الدبابات في العملية العسكرية الخاصة، لكنها حصلت على بعض التعديلات والحماية الإضافية، مثل الدروع التفاعلية التي باتت تغطي الجزء الخلفي من البرج ومقدمة الدبابة، فضلا عن شباك الحماية التي تحمي جوانبها.

وبالرغم من أن وزن هذه الدبابات ازداد بسبب التحصين الإضافي، إلّا أنها ما زالت تتحرك بسرعة ورشاقة حتى في المناطق الوعرة.

إقرأ المزيد

وتمتلك روسيا العديد من نسخ دبابات "T-80" بتعديلات مختلفة، النسخة الأكثر تقدما منها هي نسخة "T-80BVM"، والعام الماضي ظهرت معلومات تشير إلى أن الخبراء الروس يطورون محركات جديدة لهذه الدبابات، تولد عزما يعادل 1500 حصان.

المصدر: روسيسكايا غازيتا