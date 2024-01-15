الكشف عن منظومات "Smerch-2" الصاروخية المثبتة على المدرعات (فيديو)

نشرت بعض مواقع الإنترنت الروسية مقاطع فيديو تظهر عمل منظومات "Smerch-2" التي تم تثبيتها على مدرعات مجنزرة.

وأشارت قناة "Artillery" على تليغرام، والتي نشرت أحد تلك المقاطع، إلى أن لواء الاستطلاع والهجوم "Sever-V" في الجيش الروسي يستخدم منظومات RBU-6000 Smerch-2 المثبتة على مدرعات في العملية العسكرية الخاصة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المنظومات المذكورة تم تثبيتها على عربات MT-LB المجنزرة التي يمكنها اجتياز المناطق الوعرة، ويعتمد مشغلو هذه المنظومات على الدرونات لرصد الأهداف المعادية وتوجيه ضربات دقيقة لها، كما يمكن لهذه المنظومات إطلاق صواريخ يتراوح وزن كل منها ما بين 112.5 و113.6 كلغ.

إقرأ المزيد

وRBU-6000 Smerch-2 هي منظومات صاروخية طوّرت لتستخدم مع السفن والزوارق الحربية، لكن الخبراء الروس أدخلوا عليها بعض التعديلات ليتم تركيبها على بعض الآليات العسكرية، وظهرت سابقا صور لهذه المنظومات مثبتة على شاحنات Ural-4320.

يبلغ طول منظومة "Smerch-2" بنسختها الأساسية نحو 200 سم، وارتفاعها 225 سم، وعرضها 170 سم، وتتسلح النسخ المطورة منها بصواريخ 90-R التي يبلغ وزنها 112.5 كلغ ويمكنها التحليق بسرعة 330م/ثانية، وإصابة أهدافها على مسافة تصل إلى 5230 م.

المصدر: سلاح روسيا