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روسيا تحدّث مدافع "Msta-S" الشهيرة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تحدّث مدافع
Sputnik maxim blinov
مدفع "MSTA-S" الروسي الذاتي الدفع
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ذكر مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن روسيا ستدخل تعديلات وتحسينات على مدافع "Msta-S" الذاتية الدفع.

وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية:"ستحصل مدافع Msta-S ذاتية الدفع على تحسينات وتعديلات بناء على الخبرات التي تم اكتسابها من استعمالها في العملية العسكرية الخاصة، وعلى وجه الخصوص سيتم تحسن البرج القتالي في هذه المدافع، كما ستحصل على وسائل حماية إضافية، التعديلات ستأخذ بعين الاعتبار الأساليب التي سيستخدمها العدو لمحاربة هذه الآليات".

ومدافع "Msta-S" الروسية هي مدافع ذاتية الدفع محمولة على عربات مجنزة، صممت لتدمير بطاريات المدفعية والدبابات وناقلات الجنود المدرعة والهياكل الدفاعية ومراكز التحكم ومراكز الاتصالات والقوى العاملة والأهداف المعادية المختلفة، وتتسلح هذه المدافع بقذائف شديدة الانفجار، وقذائف عنقودية، وقذائف "كراسنوبول" التي يمكن التحكم بها عن بعد لتصيب أهدافها بدقة.

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وكانت روسيا قد استعرضت في منتدى "الجيش-2023" نسخة مطوّرة من مدافع Msta-S من عيار 155 ملم، يمكنها إصابة أهدافها على مسافة 30 كلم، ويمكن تزويد هذه المدافع أيضا بذخائر خاصة يصل مداها إلى 41 كلم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

 

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