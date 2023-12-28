الجيش الروسي يحصل على مدافع "Koalitsiya" الجديدة

ذكرت وسائل إعلام روسية أن وحدات الجيش ستحصل على نماذج جديدة من مدافع "Koalitsiya-SV".

وحول الموضوع قال المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيميزوف:"مدافع Koalitsiya-SV الحديثة ستظهر قريبا بحوزة قوات الجيش الروسي المشاركة في العملية العسكرية الخاصة. لقد تم الانتهاء من اختبارها، وسيتم تسليم الدفعة الأولى منها نهاية ديسمبر 2023".

وأشار تشيميزوف إلى أن الجيش الروسي يحصل على أنواع عديدة من المدافع الحديثة، بما فيها مدافع الهاوتزر الجديدة "Msta-S"، والتي بدأ استخدامها في العملية العسكرية الخاصة.

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ركّبت مدافع Koalitsiya-SV على منصات دبابات T-90، وجهّزت بسبطانات من عيار 152 ملم قادرة على إطلاق أكثر من 10 قذائف في الدقيقة، كما جهّزت عربة المدفع بحجرة مصفحة للذخائر، ويمكن لهذه المدافع إصابة أهدافها على مسافة تصل إلى 70 كلم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا