روسيا تطور جيلا جديدا من قذائف "كراسنوبول" الموجّهة

أعلنت الشركة المصنعة لقذائف "كراسنوبول" الروسية الموجّهة أنها تعمل على تطوير جيل جديد من هذه القذائف، سيكون أقوى وأكثر فاعلية.

وفي مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية قال خبير في الشركة:"تعمل شركتنا على تطوير جيل جديد من قذائف كراسنوبول الموجّهة، الذخائر الجديدة ستكون أقوى وأكثر فاعلية وتطلق لمسافات أبعد، خصائص هذه القذائف لن يتم الكشف عنها بالتفصيل إلا بعد وضعها في الخدمة".

وكانت صحيفة "Tula News" الروسية قد أشارت في منشور لها أيضا إلى أن روسيا تعمل على برنامج لتطوير قذائف Krasnopol-D الموجهّة المخصصة للمدافع، وأن هذه القذائف ستحصل على أنظمة قصور ذاتي للتوجيه، وتقنيات تعتمد على أنظمة GLONASS لتحديد المسار والتعرف على مواقع الهدف، وستستعمل هذه القذائف مع مدافع Koalitsiya-SV الروسية الجديدة، لتكون قادرة على إصابة أهدافها على مسافات تصل إلى 70 كلم.

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و"كراسنوبول" هي ذخائر مدفعية روسية موجّهة من عيار 152 و155 ملم، تستخدم لتدمير الأهداف المدرعة والمواقع العسكرية، وحصلت هذه القذائف على أجنحة توجيه صغيرة وعلى أنظمة قصور ذاتي وتقنيات تعتمد على الليزر لتحديد المسار والتعرف على مواقع الأهداف.

المصدر: سلاح روسيا