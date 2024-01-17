"سرايا القدس" تستهدف آليات إسرائيلية شمال قطاع غزة (فيديو)

نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي" مساء الأربعاء مقطع فيديو وثق مشاهد من استهداف آليات إسرائيلية في محاور التقدم شمال قطاع غزة.

هذا، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم الأربعاء باشتداد المعارك جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية دمرت مقبرة في أحد أحياء خان يونس وسرقت منها الجثامين.

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وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر أن وحداته الخاصة داهمت مكاتب كبار قيادات حركة "حماس" في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشار الجيش إلى أنه وقبل العملية أطلقت الوحدات نيرانا مستهدفة، وأصابت عددا من الأهداف بما في ذلك مقر "حركة الجهاد الإسلامي".

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن "القوات الخاصة خلال المداهمة عثرت على كمية من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية".

هذا، وتجاوزت الحرب في غزة يومها الـ104 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 24448 قتيلا و61504 مصابين منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 529 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: RT