"رويترز" عن مصدر مجهول: الصين طلبت من إيران "التأثير" على الحوثيين لوقف هجماتهم كي لا تتأثر تجارتها

طالبت الصين الجانب الإيراني بالتأثير على الحوثيين لوقف هجماتهم في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن علاقاتها التجارية مع طهران ستتأثر في حال تضررت مصالح بكين التجارية بأي شكل من الأشكال.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر إيرانية مطلعة أن الصين طلبت من إيران المساعدة في وقف الهجمات التي يشنها الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر.

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وقالت المصادر إن الصين وإيران عقدتا في الفترة الأخيرة عدة اجتماعات في كل من بكين وطهران، لمناقشة قضايا التجارة والهجمات في البحر الأحمر.

وأضافت المصادر: "قالت الصين إنه في حال تعرضت مصالحها لأي ضرر بأي شكل من الأشكال، فإن ذلك سيؤثر على العلاقات التجارية مع طهران. لذلك، فإن إيران بحاجة إلى التأثير على الحوثيين لإظهار ضبط النفس".

وأحجمت المصادر الإيرانية عن إعطاء أية تفاصيل أخرى حول موعد عقد الاجتماعات أو من الذي شارك فيها. وذكرت أن بكين أوضحت أنها ستشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه طهران إذا تعرضت أي سفن مرتبطة بالصين لهجوم أو تأثرت مصالح البلاد بأي شكل.

يشار إلى أنه في أعقاب تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة، قال الحوثيون إنهم سينفذون هجمات على إسرائيل ولن يسمحوا للسفن المرتبطة بها بالمرور عبر مياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب حتى وقف العملية العسكرية في القطاع.

المصدر: رويترز