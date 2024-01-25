لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /25.01.2024/ وتداعياتها الإقليمية والدولية
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دخلت الحرب في قطاع غزة الخميس يومها الـ111، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، بظل وضع إنساني كارثي.
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يتبع..