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لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /25.01.2024/ وتداعياتها الإقليمية والدولية

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /25.01.2024/ وتداعياتها الإقليمية والدولية
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دخلت الحرب في قطاع غزة الخميس يومها الـ111، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، بظل وضع إنساني كارثي.

يتبع..

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