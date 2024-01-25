حزب الله يعلن استهداف موقعين إسرائيليين وتجدد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف موقعين إسرائيليين عند حدود لبنان الجنوبية، فيما تجدد القصف الإسرائيلي على عدد من القرى والبلدات جنوب لبنان.

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وقال حزب الله في بيان، إن "مقاتليه استهدفوا ‌‌‌‌‌عند الساعة 10:00، موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة".

وفي بيان آخر، قال حزب الله إن "مقاتليه استهدفوا ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏عند الساعة 11:00 ‏موقع ‏جل العلام بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة". ‏

‌‏ولفت الحزب في بياناته إلى أن الاستهدافات تأتي "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".‏

في غضون ذلك، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدات راشيا الفخار والهبارية والضهيرة وأطراف بلدة علما الشعب واللبونة جنوب لبنان.

كذلك، أفادت مراسلتنا، بتحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الزهراني وصيدا والنبطية في عمق الجنوب اللبناني وعلى مستوى منخفض.

المصدر: RT