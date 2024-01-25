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الديوان الأميري: أمير قطر بحث مع كاميرون سبل وقف إطلاق النار بغزة

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الديوان الأميري: أمير قطر بحث مع كاميرون سبل وقف إطلاق النار بغزة
Gettyimages.ru
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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قال الديوان الأميري القطري إن أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية.

وأفاد بأن أمير دولة قطر، استقبل كاميرون والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد، وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها.

وذكر أنه تم أيضا "مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والسبل الكفيلة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وفوري لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، ويضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في القطاع".

وأعرب كاميرون عن شكر بريطانيا لأمير دولة قطر على جهود بلاده لخفض التصعيد وإنهاء الحرب في غزة.

المصدر: "الشرق"

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