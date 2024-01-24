الوزير الإسرائيلي سموتريتش: قطر مسؤولة عن هجوم حماس في 7 أكتوبر وموقف الغرب منها منافق

قال وزير المالية عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن قطر مسؤولة عن الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر الماضي، وموقف الغرب منها منافق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" اتهم الوزير الإسرائيلي قطر بدعم الإرهاب، قائلا إن "قطر دولة تدعم وتمول الإرهاب وهي راعية حماس".

وأضاف: "الدوحة مسؤولة إلى حد كبير عن المجزرة التي ارتكبتها حماس ضد المدنيين الإسرائيليين. موقف الغرب تجاهها منافق وقائم على مصالح اقتصادية غير مقبولة. يمكن للغرب إجبارها على استخدام نفوذ أقوى بكثير والإفراج فورا عن الرهائن".

وتأتي تصريحات سموتريتش بعد أن صرحت الدوحة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقوض جهود الوساطة لإطلاق سراح الرهائن "لأسباب سياسية".

وأعربت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأربعاء، عن استنكارها الشديد لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية.

وقال الأنصاري: "إذا تبين أن التصريحات المتداولة صحيحة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل ويقوض جهود الوساطة، لأسباب سياسية ضيقة بدلا من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك أرواح الرهائن الإسرائيليين".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية تسريبات لتسجيل صوتي لنتنياهو خلال لقائه عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، قال فيه إن قيام قطر بدور الوساطة في صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يمثل إشكالية أكثر من الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

كما أعرب نتنياهو عن غضبه الشديد من الأمريكيين، بعد تجديد عقدهم حول القاعدة العسكرية التي توجد لديهم في قطر"، معتقدا أن ذلك "كان من الممكن أن يبقى وسيلة ضغط لعودة المختطفين، لأن قطر لديها القدرة للضغط على حماس".

المصدر: وكالات